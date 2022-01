Covid-19: Brasil tem primeira morte pela variante Ômicron confirmada

Primeira morte pela variante Ômicron no Brasil foi confirmada nesta quinta-feira, 6. Paciente foi um homem de 68 anos com comorbidades, que morreu em Goiás. Segundo informações do portal UOL, secretaria municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou o óbito.

O homem tinha tido contato com uma pessoa infectada com a variante. Ele era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Paciente estava vacinado com as duas doses do imunizante contra a Covid-19 e a dose de reforço.

Ceará

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) confirmou que já existe a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus na Capital. O termo é usado para indicar ocorrência de casos quando já não é possível identificar a origem da contaminação, ou seja, o vírus já circula sem restrições entre a população.

