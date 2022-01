Mundo tem capacidade de acabar pandemia em 2022, diz diretor-geral da OMS

Em sua mensagem de fim de ano no perfil da rede social LinkedIn, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmou que o mundo tem capacidade de acabar com a pandemia em 2022. No entanto, para ele, a desigualdade na distribuição de vacinas “alimentou a pandemia” e é um dos principais fatores que impulsiona sua continuidade.

“Quanto mais tempo a desigualdade continuar, maiores são as chances do vírus desenvolver novas variantes que não podemos prevenir ou prever, nos prendendo em um ciclo de perdas contínuas, sofrimento e restrições. Mas se pusermos um fim à desigualdade, nós acabamos com a pandemia e com o pesadelo global que todos vivemos”, diz Tedros em seu texto.

Tedros lembra que os ganhos da vacinação não têm sido aproveitados de forma universal. Apenas metade dos estados membros da OMS conseguiram imunizar pelo menos 40% de suas populações até o fim de 2021. No continente africano, segundo ele, três a cada quatro profissionais da saúde não estão vacinados.

Em 2022, o objetivo do diretor-geral da OMS é vacinar 70% da população em cada país até o meio do ano. Tedros também chama atenção para a importância de investimentos em sistemas de saúde públicos universais. “Se conseguirmos progredir nesses objetivos, estaremos nos reunindo ao fim de 2022 não para marcar o fim de um terceiro ano de pandemia, mas para celebrar o retorno de normas pré-Covid”.



