Em dezembro, 49 mil exames de Covid-19 foram realizados no Ceará

Com a proximidade das festas de fim de ano, em dezembro de 2021, o Estado do Ceará realizou um total de 49.128 exames de Covid-19, segundo informações da plataforma de dados IntegraSUS às 9h12min desta sexta-feira, 31. O índice de testagens diminuiu em cerca de 62% quando comparado ao mesmo período em 2020. O número de exames correspondem às unidades privadas, ao eSUS-Notifica, ao Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP) e ao Gerenciador de Ambiente Laboratorial (Gal).

Os dados foram contabilizados até o dia 30 e, em média, foram realizados 1.637 exames por dia de Covid-19. De acordo com os números, apenas duas datas do mês de dezembro tiveram mais de 3 mil testagens em um dia: no dia 23 de dezembro, véspera de datas comemorativas como o Natal e o Ano Novo, foram realizados um total de 3.249 testes em todo o Estado. E no dia 17 de dezembro, com um total de 3.042 exames realizados.

Como esperado, os sábados e domingos foram os dias em que as pessoas realizaram menos testes. Em cinco dias de dezembro, foram realizados menos exames do que a média. No dia 12 de dezembro, foram realizados um total de 192 exames. E no dia 26 de dezembro, foram realizados 78 exames. No ano passado, um total de 129.221 exames foram realizados em todo o Estado em dezembro de 2020. Destes, 101.188 casos foram notificados e outros 30.131 casos foram confirmados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo anuncia ampliação de testes de Covid-19 no Estado

Em transmissão nas redes sociais na última quinta-feira, 30, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que o Estado intensificará as ações de testagem contra a Covid-19. O intuito é que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) amplie o envio de kits de testagem aos municípios, para aumentar a quantidade de exames fora da Capital. Em Fortaleza, novos pontos de testagem serão abertos.

O governador não anunciou, porém, a quantidade estimada de testes a serem realizados, ou se unidades de saúde estarão autorizadas a realizar exames em pessoas que não apresentem sintomas. Ele também não deu mais detalhes de prazo e locais dos novos pontos de testagem em Fortaleza.

Sobre o assunto Mundo encara o Ano Novo com mais de um milhão de casos diários

Camilo anuncia ampliação de testes para Covid-19 no Ceará

Estudo indica aumento da Covid-19 em áreas de alta renda de Fortaleza

Média móvel de casos de Covid-19 dobrou em Fortaleza na última quinzena

Tags