França bate recorde e registra 100 mil casos de Covid-19 em 24 horas

A França registrou, nesse sábado, 25, 100 mil novos casos de Covid-19. Esse é o maior número de novas confirmações em um único dia desde o início da pandemia, em 2020. Segundo a Agência Pública de Saúde do país, o número de casos dobrou nas últimas três semanas. O aumento no número de casos pode estar relacionado à precaução dos franceses às vésperas do final do ano, uma vez que foram realizados mais de um milhão de testes na quinta-feira, 23.

Na semana passada, os centros de testagem para Covid-19 na França registraram superlotação. Em alguns locais chegou a faltar teste e, em Paris, na quinta, 23, e sexta, 24, os testes precisaram ser interrompidos por causa da alta demanda.



As perspectivas para as próximas semanas na França não são boas, sobretudo com o avanço da variante Ômicron que, segundo os especialistas, tem maior transmissibilidade. Em entrevista a um canal de TV francesa, o infectologista Benjamin Davido previu que até meados de janeiro o país europeu registre cerca de 200 mil casos por dia.

Uma reunião entre o presidente francês Emmanuel Macron e o Conselho Científico, órgão criado pelo governo durante a pandemia está agendada para amanhã, e novas medidas deverão ser adotadas para conter o avanço da doença. Umas das medidas deve ser a aprovação de uma lei que transforma o passaporte sanitário em passaporte vacinal.

Com isso, o acesso de ocais de lazer, cultura, restaurantes e outros eventos deve ficar restrito a vacinados.

Para evitar o avanço da nova variante do Covid-19, o presidente Emmanuel Macron apelou à população para que sejam realizados testes antes dos encontros de fim de ano.

Algumas prefeituras da França já anunciaram o cancelamento das festividades de réveillon. A tradicional queima de fogos na avenida Champs-Elysées não acontecerá este ano.

