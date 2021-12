Ceará recebe mais 252.720 doses de vacinas da Pfizer nesta quarta, 22

O Ceará recebe, nesta quarta-feira, 22, um novo lote de vacinas fabricadas pela Pfizer contra a Covid-19. São 252.720 doses que devem ser usadas para dar sequência à aplicação das doses de reforço (D3). O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nesta manhã, por meio das redes sociais.

O governador afirmou ainda que segue acompanhando, junto ao Ministério da Saúde, o processo de envio de vacinas para a faixa entre 5 e 11 anos, "para que haja máxima agilidade nessa distribuição aos estados". "Não vou descansar um minuto até que todos os cearenses estejam vacinados", completou.

68% da população com as duas doses

Mais de 6,2 milhões de cearenses completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 68,25% do total das 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado.

Quanto à população que recebeu a primeira dose (D1), são 6,9 milhões de pessoas, contabilizando 75% da população cearense. Já com a terceira dose (D3), são 954.272 pessoas que tiveram a imunização reforçada.

Mais de 14 milhões de doses contra a Covid-19 já foram aplicadas no Estado conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas, dessa segunda-feira, 20. A vacinação contra a doença no Ceará teve início no dia 18 de janeiro de 2021.

