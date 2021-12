Covid-19: artesã cearense vende "chaveirinho" do passaporte da vacina

Ao ouvir relatos de pessoas que reclamavam da falta de praticidade ao portar o cartão de vacinação contra a Covid-19, a artesã cearense Ana Joyce, residente em Fortaleza, teve uma ideia criativa para amenizar o problema: a criação de um "chaveirinho" do passaporte da vacina.

"Eu já tinha ouvido algumas pessoas falando que [o passaporte] ia ser obrigatório e já tinha gente dizendo que o seu cartão da vacina estava todo amassado ou que era muito grande", explica. A partir disso, ela imprimiu o cartão de vacinação de seu marido em tamanho 3x4 e o colocou em um suporte de acrílico, que pode facilmente ser utilizado como um chaveiro.

Joyce trabalha com artesanato e produtos personalizados. Ela possui uma loja virtual chamada rjArtesanato (@rjartesanato65) há pouco mais de 6 anos. Segundo ela, após o anúncio do chaveiro do passaporte vacinal nas redes sociais, muitos clientes elogiaram a ideia, e as demandas têm aumentado. "Quando a gente lançou [o chaveiro], eu não esperava essa repercussão tão grande. De início, a gente tinha um estoque de 50 chaveirinhos, que acabaram bem rápido. Tivemos que repor o estoque", conta.

As encomendas para o chaveiro do passaporte vacinal aumentaram consideravelmente após a divulgação nas redes sociais da rjArtesanato. (Foto: Arquivo pessoal)



"É muito raro uma pessoa encomendar o chaveiro só para ela. Geralmente o cliente quer encomendar para o filho, para o marido ou esposa. E as pessoas estão divulgando no trabalho, na escola, nos postos de saúde, todo mundo está amando a ideia", completa a artesã.

Como adquirir o chaveiro

Para adquirir o seu chaveiro personalizado, basta entrar em contato com o número da rjArtesanato no WhatsApp (88) 9213-2634 e enviar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, que pode ser baixado pelo site Vacine Já ou pelo aplicativo Conecte-SUS.

"Algumas pessoas me questionam se precisa vir aqui na loja entregar o cartão físico, mas a gente prefere essa opção virtual do que escanear o papel", diz Joyce.

