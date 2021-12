Funcionário é demitido após dispensar passaporte sanitário em cinema de Fortaleza

O advogado Glaydson Lima levava os filhos ao cinema do shopping Iguatemi, em Fortaleza, neste sábado, 18, quando foi surpreendido por um atendente que dispensou o seu comprovante de vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, o profissional disse que não pediria o documento "enquanto o governador fosse ladrão". O funcionário foi demitido pela Rede UCI Cinemas, responsável pelo estabelecimento, após o ocorrido.

Impactado pelo episódio, o advogado fez um desabafo em seu perfil nas redes sociais e marcou as páginas da rede de cinema e do shopping. Para O POVO, Glaydson contou que apenas prosseguiu com os filhos por se tratar de uma despedida dos meninos, que viajarão em breve. "Normalmente eu faria barraco com isso, mas meus filhos vão passar um tempo distante, não queria estragar a experiência dos garotos", disse.

Fui entrar no cinema da @UCICinemas do @IGUATEMIFOR agora e atendente soltou um "enquanto o governador for ladrão eu não vou pedir passaporte de vacinação" e deixou eu e meus filhos entrar (e todos os outros). Absurdo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 18, 2021

O advogado afirma que tirou uma foto do profissional que recolhia os ingressos para mostrar à administração da empresa. Ele pondera também que chegou a ser alertado da necessidade do comprovante de vacinação ainda quando comprava as entradas.

Sobre o assunto Hotéis, pousadas e academias no Ceará exigirão passaporte sanitário a partir de 2022

Equipamentos públicos cobram passaporte de vacina no Ceará a partir desta segunda, 20

Em nota, a assessoria da Rede UCI Cinemas disse que o funcionário foi desligado do quadro da empresa após a identificação do caso e garantiu que age de acordo com as regras sanitárias vigentes na Capital, seguindo os protocolos de segurança determinados. "Pedimos desculpas ao cliente que presenciou o fato e afirmamos que não é algo usual nos nossos cinemas", enfatizou. O POVO procurou o shopping Iguatemi, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

O passaporte de vacina é obrigatório em todo o estado do Ceará desde o dia 15 de novembro. O decreto assinado pelo governador Camilo Santana determina que estabelecimentos como bares e restaurantes, e eventos no geral cobrem o comprovante de imunização na entrada. Em decreto mais recente, a medida também foi estendida para a entrada em prédios públicos - a nova determinação vigora a partir desta segunda-feira, 20.

Tags