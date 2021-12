Países da UE tentam coordenar resposta à variante Ômicron

Os líderes da União Europeia (UE) tentam coordenar nesta quinta-feira, 16, a resposta ao avanço dos contágios da Covid-19 e à rápida propagação da variante ômicron, que levou diversos países membro a restringir as entradas em seus territórios de forma unilateral.

A ômicron provoca "especial preocupação por sua capacidade de propagação rápida e de pressionar nossa sociedade e nossos sistemas de saúde", afirmou o primeiro-ministro irlandês Micheal Martin ao chegar para a reunião de cúpula em Bruxelas.

"Hoje buscaremos uma coordenação maior em várias frentes", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Coreia do Sul retoma toque de recolher no comércio para conter foco de Covid

China alcança 100.000 casos de Covid-19 durante a pandemia

Vacina da Pfizer: Anvisa divulga decisão sobre uso em crianças nesta quinta

Ômicron faz Reino Unido bater recorde com 78 mil casos por dia

Parecer técnico da Anvisa aprova uso da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

O agravamento da situação de saúde no continente se tornou uma prioridade do encontro, que também abordará as tensões entre Rússia e Ucrânia, o controle migratórios após a crise em Belarus e o aumento dos preços da energia.

As previsões da Comissão Europeia apontam que a nova variante, ainda mais contagiosa que as anteriores, será a dominante no continente em meados de janeiro.

O rascunho das conclusões da reunião, ao qual a AFP teve acesso, defende que "a aplicação de vacinas para todos e as doses de reforço são cruciais".

O continente apresenta uma boa taxa de vacinação, com 67% da população com as duas doses.

Mas alguns países estão muito atrasados. Nove dos 27 membros apresentam taxas inferiores a 60%. Bulgária, Romênia e Eslováquia continuam abaixo de 50%.





"A chave é seguir com a vacinação", afirmou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O país, que tem uma das maiores taxas do continente, iniciou na quarta-feira a imunização de crianças de 5 a 11 anos.

Os governantes também podem abordar o tema da vacinação obrigatória, que Áustria e Alemanha se preparam para adotar em 2022. A aplicação da medida, no entanto, será uma decisão de cada país, e não comunitária.

O Centro Europeu para para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) advertiu que a vacinação "não é suficiente" para frear as transmissões e defendeu o retorno de medidas como o teletrabalho, o uso de máscara e a limitação da capacidade em espaços públicos.

A Europa deve esperar "novas medidas", afirmou o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, que descreveu a situação como uma "batalha contra o tempo".

Em um exemplo destas restrições, a França proibirá a partir de sábado as viagens não essenciais a partir do ou para o Reino Unido devido à rápida propagação da ômicron neste país, que não integra mais a UE.

Mas a variante também provocou o retorno das restrições de mobilidade entre países da UE, algo que parecia no passado desde a adoção, em julho, do passaporte sanitário europeu que permitia aos vacinados viajar sem a necessidade de testes ou quarentenas.

Itália, Irlanda, Portugal e Grécia intensificaram as restrições de entrada a partir de Estados membros, com a exigência de testes de PCR inclusive para visitantes vacinados.

A Comissão Europeia recordou que as medidas unilaterais devem ser "proporcionais" e com a duração o mais curta possível.

Tags