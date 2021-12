Vacina da Pfizer: Anvisa divulga decisão sobre uso em crianças nesta quinta

O imunizante da farmacêutica já tem registro definitivo no Brasil para aplicação em pessoas com mais de 12 anos e é aplicado no Brasil neste público-alvo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluiu a avaliação técnica sobre o pedido de autorização para aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O resultado da análise deve ser divulgado nesta quinta, 16, em reunião virtual às 10h30min. A reunião será transmitida pelo Youtube da agência.

"A finalização da análise ocorre após a submissão à agência de dados complementares pela desenvolvedora", informou a Anvisa nessa quarta, 15. Além do corpo técnico do órgão regulador, a avaliação do pedido da Pfizer contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras.

A Pfizer solicitou à agência a autorização para a aplicação da vacina contra a covid-19 em crianças em 12 de novembro. O imunizante da farmacêutica já tem registro definitivo no Brasil para aplicação em pessoas com mais de 12 anos e é aplicado no Brasil neste público-alvo.

Pedido da Coronavac

Ainda nessa quarta-feira, 15, a Anvisa recebeu um novo pedido do Instituto Butantan que trata da indicação da vacina CoronaVac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O pedido chegou à Agência às 16h47min.

É o segundo pedido do laboratório para indicação do imunizante para essa faixa etária. O primeiro, apresentado em julho, foi avaliado pela Anvisa e negado devido à limitação de dados dos estudos apresentados naquele momento.

O prazo de avaliação da Agência para esse novo pedido é de até 30 dias.

A vacina CoronaVac está autorizada para uso emergencial no Brasil para pessoas com 18 anos de idade ou mais, desde o dia 17 de janeiro deste ano.

Ampliação de uso

A solicitação de ampliação de uso da vacina, ou seja, a inclusão de uma nova faixa etária, é feita pelo laboratório responsável pelo imunizante. Para incluir novos públicos na bula, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser realizados no Brasil ou em outros países.

