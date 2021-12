Covid-19: Fortaleza realiza mutirão para dose de reforço de quem recebeu D2 em julho

Para acelerar a ampliação da cobertura vacinal, Fortaleza realiza mutirão para a dose de reforço contra a Covid-19. A ação tem início nesta segunda-feira, 13, e segue até quarta. Fortalezenses a partir de 18 anos que receberam a segunda dose até dia 12 de julho podem se dirigir, de 9h às 17h, ao Centro de Eventos (drive e salão), sem necessidade de agendamento.

Quem foi agendado anteriormente para sua terceira dose e não compareceu também pode participar do mutirão. Para isso, basta se dirigir ao Centro de Eventos com documento de identidade, comprovante das duas doses e, se for o caso, comprovante de agendamento anterior.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enfatiza que livre demanda, sem agendamento prévio, para terceira dose ocorrerá somente durante o mutirão e exclusivamente no Centro de Eventos.

Tanto nesse início de semana quanto nos dias seguintes à ação, os locais de vacinação seguem atendendo a programação diária de agendamentos. As listas com a relação dos agendados até quarta-feira, 15, já estão disponíveis no site coronavirus.fortaleza.ce.gov.br.

Confira as listas de agendamentos para esta segunda-feira:

Agendados População Geral D3 - dia 13/12/2021

Agendados Imunossuprimidos D3 - dia 13/12/2021

Agendados Idosos D3 - dia 13/12/2021



Agendados D2 Coronavac e Pfizer - dia 13/12/2021

Vacina da Janssen

O público que recebeu a dose única da marca Janssen não deve participar do “Dia D”. Fortaleza segue com a recomendação do Ministério da Saúde (MS), de aplicar uma segunda dose da mesma marca antes da dose de reforço.

A SMS informou que pessoas com idade a partir de 18 anos, que tomaram a dose única da Janssen começa a ser agendados para receber a segunda dose do imunizante a partir da desta segunda-feira, 13. Um lote com 20.800 doses da vacina fabricada pela Johnson & Johnson desembarcou na última semana no Ceará e está sendo distribuído aos municípios cearenses desde a última sexta-feira, 10.

Cuidado com a Ômicron

Há dez dias, a Prefeitura anunciou diminuição do intervalo entre a 2ª e a 3ª doses na Capital. Com a antecipação, cerca de 300 mil fortalezenses que receberiam a terceira dose somente a partir de janeiro tornaram-se aptos a serem beneficiados já neste mês de dezembro. Nessa terça-feira, 21, 7, medida foi estendida a todo o Ceará pela Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).

A redução do intervalo visa avançar com a vacinação de reforço na população considerando principalmente os riscos da variante Ômicron e chegada das festividades de fim de ano.

