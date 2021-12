Dose de reforço: Ceará recebe mais de 20 mil doses da Janssen nesta terça

O Ceará volta a receber nesta terça-feira, 8, um lote da vacina Janssen contra a Covid-19. O imunizante fabricado pela Johnson & Johnson deve chegar às 10h55 em Fortaleza. O novo lote tem 20.800 doses.

As vacinas serão utilizadas para dose de reforço dos cearenses que já receberam o imunizante. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nas redes sociais:

Bom dia a todas e a todos! O Ceará volta a receber hoje um lote da vacina Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson. Serão 20.800 doses, que devem chegar às 10h55 em Fortaleza. As vacinas serão utilizadas para dose de reforço dos cearenses que já receberam o imunizante. (cont)

December 8, 2021

Vacinômetro

No Ceará, mais de 6 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 66% do total de 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado.

Quanto à população que recebeu a primeira dose (D1), são 6,8 milhões de pessoas, contabilizando 74% da população cearense. Já com a terceira dose (D3), são 632.653 pessoas que tiveram a imunização reforçada.

Ao todo, são 13.573.280 doses, conforme dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas dessa segunda-feira, 6. A vacinação contra a doença no Estado teve início no dia 18 de janeiro de 2021.

