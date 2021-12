Fortaleza tem 100% da população adulta vacinada com primeira dose contra a Covid-19

Fortaleza tem 100% da população adulta vacinada com primeira dose e dose única dos imunizantes contra Covid-19. Anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), por meio de suas redes sociais. "Mais uma vez parabenizo as equipes de saúde pela dedicação e pelo compromisso", escreveu.

Alcançamos 100% da população adulta de Fortaleza vacinada contra a Covid-19. Uma importante conquista do povo fortalezense na luta contra a pandemia. Mais uma vez parabenizo as equipes de saúde pela dedicação e pelo compromisso. December 6, 2021

O prefeito ainda estimou que a Capital chegará a uma cobertura vacinal correspondente a 120% do público adulto. "Isso porque muita gente residente em outras cidades acaba se vacinando em Fortaleza", explicou. Contudo, José Sarto ressaltou que o trabalho ainda não terminou.



Passaporte vacinal aumentou procura por imunização

Em live realizada no final de novembro, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e o secretário da Saúde do Ceará (Sesa), Marcos Gadelha, comemoraram o aumento na procura da vacinação contra a Covid-19 após a exigência do passaporte vacinal na entrada de estabelecimentos e eventos.

Segundo dados da plataforma Saúde Digital, o número de cadastros para acesso à imunização aumentou 53,43% desde a instituição do passaporte.

A medida passou a valer desde o último dia 15 de novembro e foi recebida com alegria por parte da população e com protestos por outra parte.

