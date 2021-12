Manifestantes protestam contra passaporte da vacina em Fortaleza

Manifestantes contrários à obrigatoriedade do passaporte da vacina em Fortaleza estão concentrados, na manhã desta quarta-feira, 1°, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A Casa aprovou a realização de uma audiência pública para discutir a obrigatoriedade do passaporte de vacinação na Capital.

O pedido de audiência foi feito pela vereadora bolsonarista Priscila Costa (PSC), publicamente contrária à instituição do documento. A parlamentar é crítica da medida obrigatória para quem quiser entrar em restaurantes, bares e eventos no Ceará, segundo anúncio realizado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), no dia 12 de novembro.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 1°, requerimento para realização de uma audiência pública que discutirá a obrigatoriedade do passaporte vacinal. Manifestantes se concentram no local e protestam contra a vacinação obrigatória. pic.twitter.com/HrianOlGC8

December 1, 2021

Pautado pela Comissão de Saúde da Câmara, o requerimento contou com forte adesão da bancada religiosa da CMFor, entre eles o vereador Jorge Pinheiro (PSDB). O parlamentar fez duras críticas à apresentação obrigatória do documento.

"Essa vacina não é Deus que está mandando a gente dar. Eu não posso dizer 'vacina e acredite em Deus'. Eu não sou contra vacinas, mas eu fazer isso, se acontecer alguma coisa não tem dinheiro que repare isso. Se chegamos a algumas propostas para continuar a vacinação, mas não impor essa medida", disse Pinheiro.

Com informações do repórter Filipe Pereira.

