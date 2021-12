Cinco estabelecimentos em Fortaleza são interditados por não exigirem comprovante da vacina

Ao todo, 133 fiscalizações do comprovante de vacina foram realizadas durante do dia 22 de novembro a 5 de dezembro

Em Fortaleza, cinco estabelecimentos foram interditados por sete dias pela Agência de Fiscalização (Agefis) por não exigirem o comprovante da vacina contra a Covid-19. No Ceará, a entrada de pessoas acima de 12 anos em restaurantes, bares, barracas de praia e eventos só é permitida mediante apresentação do documento, que comprova o esquema vacinal completo contra a doença. A medida faz parte do Decreto Municipal nº 15.178, que começou a valer desde o último dia 15 de novembro.

As fiscalizações ocorreram do dia 22 de novembro até esse domingo, 5, e contaram com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Ao todo, 133 fiscalizações do comprovante de vacina foram realizadas durante esse período. Dos estabelecimentos vistoriados, 23 ainda foram autuados por não exigirem o comprovante vacinal.

O POVO procurou a Agefis, por e-mail, às 16h17min, desta segunda-feira, 6, solicitando a lista dos estabelecimentos que foram interditados. Conforme a pasta informou, por meio de áudio em um aplicativo de mensagem, o nome dos estabelecimentos não é divulgado pelo órgão devido ao período em que eles possuem para se defender sobre as infrações.

Durante os trabalhos de fiscalização, os agentes verificam se o estabelecimento realiza o controle sanitário com a exigência da apresentação do comprovante de vacina, por meio físico ou digital, bem como o documento de identificação com foto. Conforme a Agefis, caso seja constatada qualquer infração em relação às medidas de enfrentamento à Covid-19, o responsável pelo estabelecimento ou evento poderá ser autuado e ter suas atividades suspensas por até sete dias.

Fiscalização educativa

Após anúncio da exigência do comprovante de vacinação nos estabelecimentos feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), no dia 12 de novembro, foi realizada uma fiscalização educativa na primeira semana da medida, de 16 a 21 de novembro. O objetivo foi orientar os locais e seus respectivos responsáveis, assim como o público, sobre as normas estabelecidas pelo decreto.

Segundo a superintendente da Agefis, Laura Jucá, a fiscalização nos estabelecimentos é importante para manter os cuidados e protocolos de combate à proliferação da Covid-19, previstos no decreto municipal, principalmente nesse momento da retomada econômica. “Estamos avançando com a vacinação e com a retomada econômica, mas precisamos ficar atentos e manter os cuidados, como o uso obrigatório de máscaras e a higienização das mãos. Assim, resguardamos a nossa saúde, promovemos o bem-estar coletivo e prevenimos a disseminação do vírus”, destaca.

Veja como emitir o comprovante de vacinação

Além do cartão de vacinação físico entregue no ato da aplicação, o cidadão de Fortaleza pode emitir seu comprovante de forma on-line. Confira duas opções:

Vacine Já (Prefeitura de Fortaleza)

1) Acesse o site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br

2) Clique na opção "Consultar Cadastro”, no canto superior esquerdo

3) Identifique-se preenchendo corretamente: CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento e confirmação de segurança

4) Clique em “Consultar”

5) Na parte inferior da tela clique em: “Gerar Comprovante de Vacinação”

6) Preencha os dados solicitados: nome da mãe completo/responsável e confirmação de segurança

7) Clique em “Gerar Comprovante”.

Conecte SUS (Ministério da Saúde)

1) Acesse o site http://conectesus.saude.gov.br

2) Clique no banner “Cidadão”

3) Identifique-se no site com CPF e Senha ou realize cadastro caso não possua o login e senha ainda

4) Clique no botão “Vacinas”

5) No canto inferior direito, clique em “Certificado de Vacina COVID-19”

6) Salve o PDF no celular ou imprima o comprovante

Denúncias

A Prefeitura de Fortaleza destaca a importância do apoio da população para o cumprimento dos decretos estadual e municipal em vigor. Denúncias de irregularidades que podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS), do site http://denúncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br e do telefone 156.

