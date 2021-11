Internações por Covid no Hospital São José não representam preocupação, garante Sesa

Sendo oito leitos ativos e ocupados na unidade, representando 100% de ocupação, o número não representa preocupação, de acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

O Hospital São José (HSJ), em Fortaleza, tem oito leitos ativos para pacientes em tratamento da Covid-19. Desses, todos estão ocupados. Apesar da quantidade parecer representar uma crescente no número de pacientes acometidos pela doença, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) garante que a situação não é alarmante, uma vez que a unidade chegou a ter mais de 100 leitos ocupados nos períodos de pico da pandemia neste ano.

Na manhã desta segunda-feira, 29, o infectologista do HSJ, Érico Arruda, informou em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN, que 100% dos leitos da unidade voltados para o tratamento da Covid-19 estavam ocupados. A assessoria de comunicação do hospital assegurou por meio de nota que “o gerenciamento de leitos é realizado com base no cenário epidemiológico da doença”.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também informou que atualmente há dois pacientes internados com a doença nos hospitais da gestão municipal. Apesar de não apresentar uma crescente no número de pacientes acometidos pela doença na Capital cearense, o infectologista Érico Arruda explica que as afirmações foram uma forma de mostrar "preocupação com a possibilidade de novo incremento de casos de Covid-19 e a necessidade de mantermos a vigilânica e os cuidados".



A preocupação com a possibilidade de uma nova onda de infecções pela doença volta a se fazer presente por conta de um novo aumento no número de casos estarem surgindo no mundo com o avanço da variante africana, a Ômicron. De acordo com o infectologista, a nova variante demonstra ser mais transmissível do que as outras.

