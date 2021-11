Pelo menos uma pessoa morre por Covid-19 a cada três dias em Fortaleza, diz SMS

Em dois de cada três dias não houve registro de morte causada por Covid-19 em Fortaleza, considerando os indicadores dos meses de outubro e novembro (até o dia 11). Capital chegou a registrar 69 mortes em um único dia pela doença no dia 3 de março desde ano. Desde o início da pandemia, recorde foi em 9 de maio de 2020, com 111 mortos pela doença.

Patamar atual é de menos de 20 casos confirmados por dia, conforme boletim epidemiológico semanal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta sexta-feira, 12.

"No cenário atual, as mortes por Covid-19 podem ser classificadas como um evento, relativamente, raro", na análise da secretaria. A média móvel estimada hoje (9,3 casos) é 46% menor do que a registrada duas semanas atrás (17,1 casos), conforme acompanhamento da pasta. Com curva de casos acumulados em estabilidade, a média de confirmações da infecção está entre 10 e 20 casos, nas últimas semanas.

O índice de novos casos diários é inferior a 1 caso por 100 mil habitantes por dia. Quantidade caracterizar uma baixa transmissão do vírus na Capital. Entre os dias 5 e 11 de novembro foram analisadas 2.327 amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza pelos laboratórios da rede pública. Destas, 74 tiveram resultado positivo. O que corresponde a 3,2% de positividade.

"Apesar da diminuição gradual e significativa dos casos novos, cabe ressaltar que ainda há transmissão comunitária (limitada) da doença, e houve introdução da variante Delta. Por essa razão, a incidência da doença deve continuar a ser rigorosamente monitorada", alerta.

Nos últimos sete dias ocorreram dois óbitos, nos dias 6 e 8 de novembro. Dessa forma, a média móvel estimada é de 0,3, a mesma de quatorze dias atrás. Apesar de o cenário atual ser parecido com o que foi observado em agosto de 2020 — que indica fim de um ciclo epidêmico —, a diminuição dos casos graves e mortes é potencializada pela vacinação de um grande parte da população.

Segundo o documento, o mês de outubro registrou as menores médias diárias de casos e mortes desde a consolidação da pandemia em Fortaleza.

