Bordel austríaco oferece 'sessão gratuita' a quem se vacinar contra Covid

Clientes tomam o imunizante no estabelecimento e ganham um vale "clube de spa" com direito a companhia "da mulher de sua preferência"

Um bordel chamado Fun Palast, em Viena, capital da Áustria, oferece uma ‘sessão gratuita’ de 30 minutos aos clientes que tomarem a vacina contra a Covid-19. O imunizante é aplicado no próprio estabelecimento e a esperança dos donos é aumentar a taxa de vacinação no País, bem como sua clientela.

De acordo o Mail Online, o bordel passou por uma crise durante a pandemia. Atualmente, os índices de vacinação na Áustria estão entre os piores da Europa ocidental, com 64% da população totalmente vacinada.

"Por causa da pandemia, nós registramos uma queda de 50% [em clientes], com essa iniciativa nós esperamos aumentar nosso número de clientes de novo", disse um representante do bordel ao tabloide britânico Mail Online.

Restabelecimento das regras de isolamento

Na última sexta-feira, 5, o governo austríaco restabeleceu regras mais restritas de isolamento, que ficarão em vigor por 1 mês. No sábado, dia 6, 9.943 casos da doença foram confirmados no País.

