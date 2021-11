Domingo de vacinação: dose de reforço e repescagem de adolescentes são serviços mais buscados

A vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza continua no fim de semana. Neste domingo, 7, espera-se que mais de 1.200 agendados compareçam ao Shopping Iguatemi, um dos pontos de vacinação ativos. A manhã de imunização hoje nesse local foi marcada por atendimentos da terceira dose (D3) e repescagem da segunda dose (D2). O POVO circulou pelo espaço e percebeu um ambiente com filas, mas com atendimento rápido e elogiado pelos ali presentes. Atendimento segue até às 17h.

Segundo a coordenadora do local, Aira Ribeiro, o local atende demandas tanto de agendados - como o caso da dose de reforço - quanto as demandas tidas como "espontâneas". "Neste domingo, 7, há apenas dois pontos de imunização funcionando: o Shopping Iguatemi e o Rio Mar Kennedy. Das demandas espontâneas, também atendemos a segunda dose das marcas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca." A diretora destaca que muitos idosos e adolescentes buscam a unidade durante o fim de semana.

Anderson Campos, de 13 anos, veio tomar a D2 da marca Pfizer. "Eu perdi o agendamento da segunda dose porque eu não vi. Eu pensei que iam demorar para me agendar e acabei não vendo", disse. O adolescente veio acompanhado da mãe, Eurilene Campos, e do irmão de 21 anos, Vinícius Campos. O primogênito também perdeu o agendamento da segunda dose e aproveitou para ser imunizado. Moradores do bairro Conjunto Esperança, eles escolheram o ponto de vacinação devido à proximidade. Os irmãos consideraram positiva a organização do local. "Era aqui ou no Kennedy, porque fomos hoje no Centro de Eventos mas estava fechado. Só funcionou ontem", lamentou Anderson.

Roberta Feitosa tentou levar a mãe de 80 anos, Mariana Feitosa, para imunização no Centro de Eventos neste doming, 7. Como não conseguiu o atendimento, veio até o Iguatemi. "Foi muito rápido", comemorou. Dona Mariana teve Covid-19 após a primeira dose da vacina, o que atrasou seu ciclo vacinal devido ao intervalo de 30 dias. "Foi ótimo, bem tranquilo. Não doeu nada", brincou a idosa.

No local de vacinação, duas filas foram organizadas para receber os fortalezenses: uma prioritária, para idosos a partir de 60 anos agendados para alguma das doses; e outra para pessoas abaixo dos 60 anos, para receber a D2. Andreza Serpa, 20, tanto acompanhou a avó Maria Helena para a terceira dose quanto aproveitou para ser imunizada. Ao ser agendada para receber a D2, a estudante ficou doente e não pode comparecer à vacinação. "É a primeira vez que eu venho aqui na vacinação e gostei muito do atendimento. No fim de semana costuma ser mais lotado, mas na semana tem menos gente", comentou.

Vacinação da Covid-19 em Fortaleza: programação de hoje, 7 (07/11)

Neste domingo, 7 de novembro (07/11), idosos de 65 e 64 anos estão aptos a receberem a terceira dose (D3) nos pontos fixados shoppings RioMar Kenedy e Iguatemi. A vacinação ocorre das 9 às 17 horas nos dois shoppings. Não há atendimentos para primeira dose (D1) neste domingo, retorno dessa aplicação será a partir de segunda, 8.

No ato da vacinação, será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital. Confira aqui a lista de agendados para receber a vacina da Covid-19 hoje, 7 de novembro, na Capital.





