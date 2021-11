Covid-19: proteção da Pfizer e da Janssen cai para menos da metade após seis meses, diz estudo

Um estudo publicado na última quinta-feira, 4, na revista Science, mostra que a proteção de três vacinas contra a Covid-19 utilizadas nos Estados Unidos apresentaram queda na sua proteção: Pfizer, Janssen e Moderna. A proteção de 87% da vacina da Janssen caiu para 13% depois de seis meses, a da Pfizer foi de 87% para 43% e a da Moderna, de 89% para 58%.

No Brasil, os imunizantes da Pfizer e da Janssen vêm sendo utilizados na campanha de vacinação contra a doença. No Ceará, além da vacinação com as duas doses da Pfizer para a proteção contra a Covid-19, o imunizante também está sendo aplicado na dose de reforço (D3), onde idosos acima de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde estão sendo contemplados com o reforço na imunização.

Na pesquisa que chegou à constatação dos dados, 780.225 veteranos das forças armadas dos EUA participaram do estudo, no período de fevereiro a outubro de 2021. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto de Saúde Pública de Oakland, Centro de Assuntos de Veteranos em São Francisco e o Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas.

Apesar da queda de desempenho em prevenir infecções pelo coronavírus, a pesquisa constatou que não houve redução de proteção contra mortes por Covid-19. A pesquisa mostra que os vacinados de até 65 anos tiveram de 73% a 84% menos chances de morte em relação a quem não se vacinou. Já para os idosos de 65 anos ou mais, a redução da mortalidade foi de 52% a 75%.

Além disso, o estudo concluiu que a variante Delta foi a responsável pela redução da proteção dos imunizantes. A cepa do coronavírus causou uma nova onda de infecções e mortes nos EUA a partir de julho de 2021.



Leia o estudo na íntegra clicando aqui

