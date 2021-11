Ceará chega a 5 mortos e 298 casos da variante Delta; 43 municípios têm registro

O número de confirmações da variante Delta no Ceará chegou a 298. Do total, foram infectados 154 homens e 144 mulheres, com maioria entre 20 e 49 anos. Cinco pacientes foram a óbito em decorrência da infecção pela variante. Todos homens com idades próximas a 60 anos, detalhou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O Estado já tem 43 municípios com casos confirmados de pacientes com variante Delta. Não houve atualização de novos casos das variantes Alfa e Mu no Estado. Em relação à vacina, do total dos casos da Delta, 203 (68%) são vacinados. Dos imunizados, 109 têm as duas doses.

Dos pacientes que foram a óbito, quatro eram residentes de Fortaleza, três deles sem histórico recente de viagem e um sob investigação pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). O quinto óbito foi de um filipino tripulante de navio do país asiático (caso importado).

O primeiro registro da cepa, primeiramente identificada na Índia, no Ceará foi em julho, quando quatro viajantes foram diagnosticados em rastreio no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Já o primeiro óbito foi registrado em agosto. A Sesa destaca que "segue atenta" ao aumento de casos de infecção pela variante Delta do coronavírus em residentes e viajantes no Estado.

Viajantes

Das infecções pela Delta, 94 são de residentes do Ceará sem histórico de viagem. Outros 54 eram passageiros ou tripulantes da embarcação filipina e os demais relataram viagens recentes ou estão sendo rastreados. A maioria dos passageiros infectados chegou de viagem do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília.

Os sequenciamentos genômicos são realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Outras variantes

O Ceará teve primeiro diagnóstico de paciente com a variante de preocupação Alfa, oriunda do Reino Unido, em agosto. Foi um homem de 64 anos, residente e procedente do município de Governador Valadares (MG). À época, ele estava vacinado com duas doses.

A variante de interesse Mu, que surgiu na Colômbia, foi detectada em duas mulheres com idades de 45 e 47 anos, residentes da capital cearense e com histórico de viagem ao país vizinho no mês de julho. Ambas haviam tomado uma dose da vacina.

Municípios com casos de Delta

Acaraú Alto Santo Aquiraz Aracati Ararendá Beberibe Camocim Cascavel Caucaia Choró Crateús Eusébio Farias Brito Fortaleza Hidrolândia Ibiapina Icó Ipaporanga Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itapipoca Jaguaretama Jaguaruana Maracanaú Monsenhor Tabosa Nova Russas Paraipaba Pentecoste Poranga Quixadá Quixeramobim Redenção Russas São Benedito São Gonçalo do Amarante Sobral Tabuleiro do Norte Tamboril Tauá Tianguá Umirim

