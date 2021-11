Mortes por Covid-19 caem 85% em outubro no Ceará

A porcentagem de redução refere-se ao valor registrado em outubro do ano passado. As taxas de ocupação hospitalar também apresentam sinais de melhora em relação aos últimos meses

O número de mortes por Covid-19 confirmadas em outubro deste ano é 85% menor em relação ao mesmo mês de 2020, de acordo com dados desta segunda-feira, 1º, do IntegraSUS, plataforma da Secretária de Saúde do Ceará (Sesa). Em relação a setembro deste ano, a marca de outubro de 2021 também apresentou uma queda, passando de 93 para 52 registros. Os casos mais recentes, no entanto, podem ainda não ter entrado no sistema devido ao atraso nas notificações.

Em relação ao número de casos confirmados no Ceará, também há uma redução ao longo dos últimos meses. O pico de registros neste ano aconteceu em abril, com mais de 136 mil mortes, e em outubro essa estatística atingiu 2,4 mil óbitos. No último boletim epidemiológico publicado pela Sesa, no dia 18 de outubro, a pasta apontou redução de 29% no número de casos confirmados e 45% dos óbitos em decorrência da crise na saúde.

Os indicadores também seguem apresentando melhoras em relação à ocupação da rede hospitalar. Neste domingo, 31, eram 183 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ativos, com 40,44% de ocupação, enquanto no início de setembro o número de equipamentos ativos superou 300 e a ocupação também se aproximava de 40%. Já nas enfermarias, a quantidade de leitos ativos no fim de outubro era quase a metade do registrado no início de setembro — caindo de 844 para 423.

Desde o início da pandemia, 24.497 cearenses morreram e 943.675 foram infectados em decorrência da Covid-19, conforme dados consolidados às 13h01min desta segunda-feira, 1º, pela Secretaria de Saúde do Estado. Em relação ao avanço da vacinação, já são 4.885.843 pessoas que completaram o ciclo vacinal, com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 — o número representa 52% da população do Ceará, segundo projeção para 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE). Com pelo menos uma das doses, 71% dos cearenses estão imunizados contra a doença.



