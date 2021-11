Subnotificação: mortes por Covid-19 no mundo podem ser o dobro do registrado

Projeções da Universidade de Washington indicam que o número de mortes causadas pela Covid-19 é mais do que o dobro do oficialmente registrado no mundo. Pelos cálculos dos cientistas do Instituto de Avaliação de Métricas de Saúde da universidade (IHME, na siga em inglês), já são 11,9 milhões de vítimas da pandemia.

Nessa segunda-feira, 1º, o total de óbitos pelo novo cornavírus oficialmente registrados chegou a 5 milhões, de acordo com monitoramento da Universidade Johns Hopkins. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu o "marco devastador" e enfatizou a importância da vacinação e de disponibiilizar imunizantes de forma equitativa em todo o mundo.

Nas análises, os pesquisadores do IHME enfatizam que a maioria dos países subnotifica os números de mortos e muitos casos não foram registrados como Covid-19. O uso de máscarss, o ritmo de vacinação, a liberação de atividades e o surgimento de variantes são levados em conta pelo modelo desenvolvido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As análises

A equipe estima o excesso de mortalidade causado diretamente pela Covid-19, semana a semana no mundo, comparando os números de óbitos com aqueles que seriam esperados. Tal excesso é influenciado por seis fatores.

O primeiro são todas as mortes diretamente causadas pela infecção de Covid-19. O segundo, o aumento de mortalidade por outras doenças devido à dificuldade de acesso a serviços de saúde causada pela pandemia.

O terceiro ponto é o aumento de mortalidade associado a complicações causadas por desequilíbrios psicológicos, como depressão e alcoolismo. O quarto item é a redução da mortalidade, devido ao menor número de acidentes de trânsito e outras formas de morte violenta propiciadas pela diminuição da mobilidade.

O quinto indicador analisado foi a redução da mortalidade devido à menor transmissão de outros vírus respiratórios. Por fim, o sexto é a diminuição de mortes por doenças crônicas como as cardiovasculares que poderiam ter acometido idosos que acabaram por morrer antes, de Covid-19.

Com essas variáveis, os cientistas fizeram uma análise em quatro etapas. A primeira foi estimar em cada país, semana a semana desde o início da pandemia, o aumento da mortalidade comparado à taxa projetada, baseada nos anos anteriores.

A segunda etapa foi estimar a fração de excesso de mortalidade direta por Covid-19 em oposição aos cinco outros fatores considerados.

Numa terceira etapa, os pesquisadores desenvolveram um modelo estatístico para predizer a taxa total de mortes por Covid-19 em lugares sem informações completas. Por fim, numa quarta etapa, projetaram uma estimativa global.

Tags