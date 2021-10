Fortaleza disponibiliza Cartão Digital de Vacinação contra Covid-19; saiba como emitir

A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou, nesta semana, o Cartão Digital de Vacinação contra a Covid-19. O novo serviço trata-se da emissão do comprovante de vacinação online semelhante ao cartão de vacinação entregue no ato da aplicação do imunizante. O documento é emitido no site VacineJá, sistema para consulta de cadastro e de agendamento da vacina contra o coronavírus na Capital. Comprovante é válido por 30 dias.

O novo serviço poderá beneficiar mais de 2 milhões de pessoas residentes de Fortaleza que receberam a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19, e que, por acaso, não tenha mais o documento físico. Os dados da população vacinada com a D1 são da plataforma Vacinômetro, da prefeitura municipal, atualizados até esta quarta-feira, 27.

Para chegar até a emissão do comprovante, a população deve acessar a plataforma do VacineJá, preencher corretamente o campo do CPF e data de nascimento. Em seguida, a plataforma irá apresentar os dados cadastrais na parte superior da tela, de forma abreviada, e na área inferior mostra o histórico de agendamentos.

No final da tela, aparecerá a opção “gerar comprovante de vacinação”, por meio do qual será possível visualizar o cartão. O comprovante também traz um QR Code que pode ser validado eletronicamente.

Saiba como emitir o comprovante digital

1) Acesse o site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/

2) Clique na opção "Consultar Cadastro”, no canto superior esquerdo

3) Identifique-se preenchendo corretamente: CPF , data de nascimento e confirmação de segurança

4) Clique em consultar

5) Na parte inferior da tela clique em: Gerar comprovante de Vacinação

6) Preencha os dados solicitados: Nome da mãe e confirmação de segurança

7) Por fim, clique em consultar.

Atualizada às 20 horas

