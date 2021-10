Ceará segue sem registrar gestantes e recém-nascidos internados por Covid-19

O Ceará registra ocupação de 38,42% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19. Adultos ocupam 35,98% dos leitos de UTIs. Os dados da plataforma IntegraSUS também mostram o índice zerado de gestantes internadas pela doença — tanto nas UTIs quanto nos leitos de enfermaria. Os dados se referem à atualização de 14h04min desta sexta-feira, 22, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa).

Em análise mais detalhada, os índices de ocupação das UTIs neonatal e da enfermaria neonatal também estão zerados no Ceará. A taxa de ocupação das enfermarias está em 10,53%: um total de 8,66% na enfermaria adulto e outros 33,33% de ocupação na enfermaria infantil. Mesmo com os baixos índices, a UTI infantil volta a atingir o índice de 100% de ocupação nesta sexta, com nove leitos em uso em todo o Estado. O monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares. Sobre o assunto Fortaleza tem repescagem de D3 para profissionais da saúde e imunossuprimidos

Ceará soma 942.744 casos e 24.438 mortes pela Covid-19

Covid: Fortaleza é a capital do Nordeste com mais pessoas totalmente vacinadas, diz Prefeitura

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da doença no Estado, 19 leitos estão ativos na UTI adulto, sendo dez deles ocupados com pacientes doentes pela Covid-19. Seis dos nove leitos ativos na enfermaria também estão ocupados.

O Estado tem 12 pessoas aguardando transferência para leitos de enfermaria — sendo sete delas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras cinco em unidades hospitalares municipais. Outros quatro cearenses aguardam transferência para leitos de UTI, sendo três de unidades hospitalares municipais e um em uma UPA. Os dados são da atualização desta sexta, 22, às 12h32min.

