Covid: Fortaleza é a capital do Nordeste com mais pessoas totalmente vacinadas, diz Prefeitura

Com mais de 1,5 milhão de pessoas totalmente vacinadas, Fortaleza é a capital do Nordeste com maior número de habitantes com esquema vacinal completo contra a Covid-19, em números absolutos. Soma corresponde aos imunizados com duas doses ou dose única. O ranking foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 22.

Conforme levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio das informações divulgadas pelas prefeituras das capitais nordestinas, Fortaleza é a única da região a ultrapassar 1,5 milhão de pessoas totalmente vacinadas. No balanço da região, que considera dados consolidados até o dia 21 de outubro, 1.581.765 fortalezenses completaram o esquema.

Números

A Capital cearense imunizou 2.020.205 pessoas com a primeira dose (D1). Destas, 1.551.355 também já receberam a segunda dose (D2) e outras 30.410 receberam a dose única. A terceira dose (D3) também está sendo aplicada, com 93.548 beneficiados. Ao todo, já foram aplicadas 3.695.518 doses. Nessa quarta-feira, 20, o Ceará ultrapassou 11 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19.

O município segue atendendo a população para a segunda e terceira doses por meio de agendamento. Nesta sexta-feira, 22, a Prefeitura pretendia aplicar 32 mil doses. Para este sábado, 23, há aproximadamente 12 mil pessoas agendadas. O atendimento da primeira dose a partir dos 12 anos está liberado para cadastrados há mais de 24h no Saúde Digital, em pontos específicos.

"Fortaleza se destaca pelo empenho de nossas equipes de saúde, que vêm trabalhando incansavelmente, definindo estratégias, vacinando e levando esperança a toda a nossa gente com a maior agilidade possível", comemorou o prefeito José Sarto (PDT). Iniciada em 18 de janeiro deste ano, a vacinação começou com remessas menores de doses e avançou até atingir o atual resultado, destacou a titular da SMS, Ana Estela Leite.

Números por Capital:

Fortaleza (CE) - 1.581.765

Salvador (BA) - 1.432.348

Recife (PE) - 948.048

São Luís (MA) - 695.485

Natal (RN) - 466.243

Maceió (AL) - 457.088

Teresina (PI) - 446.702

João Pessoa (PB) - 418.413

Aracaju (SE) - 362.784

