Fortaleza tem repescagem de D3 para profissionais da saúde e imunossuprimidos

Out. 22, 2021

Os profissionais da saúde e imunossuprimidos que faltaram ao agendamento da terceira dose da vacina contra a Covid-19 terão uma nova oportunidade para receber o imunobiológico. Neste sábado, 23, das 9h às 17h, no Centro de Eventos, será a vez dos profissionais. Já na segunda-feira, 25, a repescagem contemplará os imunossuprimidos.

Esta é a terceira repescagem realizada para trabalhadores da saúde com a terceira dose e a primeira para imunossuprimidos. Desde o início da aplicação, no dia 10 de setembro, até a última quarta-feira, 20, cerca de 48,4 mil profissionais da saúde já haviam recebido sua dose de reforço.

Para receber a D3, os grupos deverão ter em mãos os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Cartão de Vacinação

Comprovante do agendamento anterior



O agendamento da terceira dose é divulgado diariamente pela Prefeitura de Fortaleza, por meio de listas no Canal Coronavírus. A data, local e horário da aplicação da vacina também pode ser verificada através do site Vacine Já, na opção “Consultar Cadastro”.

