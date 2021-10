Setembro registra três cadastros por minuto para vacinação de adolescentes no CE

O Ceará registrou um total de 131.046 cadastros de adolescentes entre 12 a 17 anos para receber a vacina contra a Covid-19 em todo o mês de setembro. Com aplicações autorizadas desde agosto, o Estado teve uma média de mais de 4 mil registros diários - foi como se cada três adolescentes cearenses se cadastrassem por minuto no último mês.

Em 30 dias, os mais de 131 mil registros totalizaram uma média de 4.368 cadastros realizados diariamente. À época, os três primeiros dias do mês foram os que mais receberam cadastros da faixa etária: 1º de setembro foi a data que mais recebeu cadastros em um dia, com um total de 10.855 adolescentes. Na sequência, veio o dia 2 de setembro (9.263 cadastros) e o dia 3 de setembro (7.114 cadastros).

Na semana, as terças-feiras ficaram entre os dias com mais cadastramentos no site, com mais de 6 mil cadastros diários nas quatro semanas do mês. Foram 6.965 adolescentes registradas no dia 14 de setembro e 6.472 no dia 21 de setembro. A sexta-feira do dia 10 de setembro também registrou altos números, com 5.482 cadastros.

Os jovens cearenses se cadastraram mais nas segundas-feiras e menos nos fins de semana - os sábados e domingos costumaram ter cerca de um pouco mais de mil registros. As três datas com menos cadastros realizados foram nos dias 25 de setembro (1.026), 5 de setembro (1.444) e 11 de setembro (1.772) - sábado, domingo e sábado, respectivamente. Desde o dia 8 de março deste ano, mais de 652.777 adolescentes entre 12 a 17 anos se cadastraram para receber a vacina contra a Covid-19 no Ceará.

Cadastros em outubro

Até o dia 16 de outubro, 16.872 adolescentes entre 12 a 17 anos realizaram seus cadastros no Saúde Digital e outros 15.200 confirmaram via e-mail o registro, o que equivale a 90.1%. É necessário confirmar o registro via email informado, telefone do Plantão Coronavírus ou no site da Sesa para o cadastro ser concluído. Cadastro segue sendo realizado pelo site Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). No mês, Fortaleza, Caucaia e Maracanaú foram os três municípios que mais registraram os adolescentes no intervalo das datas. As cidades da Região Metropolitana (RMF) já alcançaram a faixa etária de imunização.

Fortaleza: vacinação contra a Covid-19 hoje, 17

Neste domingo, 17 de outubro (17/10), os profissionais da saúde que faltaram ao agendamento da terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 poderão receber o imunizante hoje. Também há lista de agendados para receber a segunda dose da vacina. O POVO divulga diariamente a lista de agendados para receber a vacina. Os nomes também podem ser consultados tanto no Vacine Já quanto no site Coronavírus da Prefeitura de Fortaleza.

