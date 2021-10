Repescagem da D3 para profissionais da saúde ocorre neste domingo, 17; confira locais

09:38 | Out. 16, 2021

Esta é a segunda repescagem realizada para este público com a terceira dose

Em Fortaleza, os profissionais da saúde que faltaram ao agendamento da terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 poderão receber o imunizante neste domingo, 17. A repescagem da D3 para este público irá ocorrer em três pontos de vacinação na Capital: Centro de Eventos, Shopping Iguatemi e RioMar Fortaleza, das 9 às 17 horas.

Para receber o imunobiológico, os profissionais devem levar documentos pessoais, como identidade com foto, CPF, assim como Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência, cartão de vacinação e comprovante do agendamento anterior. Esta é a segunda repescagem realizada para este público com a terceira dose.



De acordo com o levantamento da Prefeitura de Fortaleza, desde o início da aplicação da D3 neste público, no último dia 10 de setembro, até essa quinta-feira, 14, cerca de 37,8 mil profissionais da saúde já haviam recebido a dose de reforço. Na campanha da D3, apenas idosos acima de 70 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde estão recebendo a dose extra.

Confira locais da repescagem da D3 neste domingo:

Centro de Eventos (salões): Avenida Washington Soares, 999 - Bairro Edson Queiroz

Shopping Iguatemi: Avenida Washington Soares, 85 - Bairro Edson Queiroz

Shopping RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Bairro Papicu

