Covid-19: mais de 22 mil doses de vacinas foram aplicadas em Fortaleza nas últimas 24 horas

16:40 | Out. 11, 2021

Em Fortaleza, o total de 22.845 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas nas últimas 24 horas. Os dados são da plataforma Vacinômetro, da Prefeitura de Fortaleza, consolidados às 16h11min desta segunda-feira, 11. No total, foram 2.014 doses aplicadas na primeira dose (D1), 18 mil na segunda (D2), 2.080 doses na terceira (D3) e 33 doses na dose única (DU).

No balanço do fim de semana, a gestão municipal agendou mais de 55 mil pessoas para receber entre D2 e D3. O total de pessoas contempladas nesse período ainda não foi divulgado pela gestão municipal. No sábado, 9, e domingo, 10, a Capital também realizou repescagem para profissionais da saúde que perderam o agendamento da dose de reforço.

Para esta segunda-feira, 11, foram agendadas mais de 32 mil pessoas para a D2 e D3. São 28.069 pessoas para receber a segunda dose e 3.992 idosos para receber a terceira dose. Na terça-feira, 12, celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a gestão agendou 11.780 pessoas. Para quarta-feira, 13, a Prefeitura espera vacinar outras 32.476.

A Capital ultrapassou no último sábado, 9 de outubro, a marca de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra o novo coronavírus. No balanço de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a doença na Cidade (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen), são 1,4 milhão de pessoas. A quantidade representa 52% de 2,7 milhões de pessoas residentes em Fortaleza.

