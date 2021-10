Saiba como tirar o passaporte de vacinação, exigido em diversas cidades

A exigência do Certificado Nacional de Vacinação de Covid-19 já é uma realidade em diversas cidades do Brasil. O documento é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e comprova a aplicação de doses de imunizantes conta a Covid-19. Algumas cidades têm solicitado aos seus cidadãos e turistas a comprovação para o acesso a bares, restaurantes, eventos e demais locais.

No Ceará, a medida deve ser adotada em breve, conforme informação da secretaria de Vigilância e Regulação da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). As regras de implementação ainda estão sendo definidas para lançamento à população, mas outras cidades já utilizam o documento emitido pelo Ministério da Saúde.

O POVO responde algumas perguntas sobre o documento e ensina como emitir o comprovante

Quais cidades já adotam?

O chamado passaporte da vacina já é realidade em pelo menos 249 cidades, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Quatro capitais já adotam a medida efetivamente: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.



A prefeitura de São Paulo decretou que shows, feiras, congressos e jogos só podem ser acessados por vacinados. A comprovação da vacinação poderá ser feita pelo registro físico, mediante apresentação da carteirinha de vacinação contra Covid-19, ou de forma digital pelas plataformas oficiais onde haja o comprovante de vacinação, como nos aplicativos Conecte SUS, do governo federal, o Poupatempo Digital, do governo do estado, ou o e-saudeSP, do governo municipal.

No fim de agosto, a cidade do Rio de Janeiro começou a exigência do comprovante de imunização. Piscinas, pontos turísticos da capital carioca, museus, academias, cinemas, teatros, dentre outros estão listados para entrada apenas com o comprovante.

São aceitos: carteira de vacinação digital do Conecte SUS; caderneta de vacinação ou papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio.

Salvador lançou seu próprio aplicativo em meados de setembro, onde é disponibilizado uma carteira de vacinação digital. O documento é gratuito e pode ser gerado por site, aplicativo no celular, tanto para sistema android, quanto para iOS.

O que é o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 ?

O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O documento é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Conecte SUS Cidadão, onde há a possibilidade de o cidadão visualizar, salvar e imprimir o seu certificado.

Após a conclusão do ciclo vacinal, o registro da vacina é feito no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações/SI-PNI, Sistema e-SUS Atenção Primária à Saúde ou outros sistemas próprios, definidos pelos estados e municípios.

Com esses dados enviados e processados para a RNDS/Ministério da Saúde, eles são apresentados de forma automática no Conecte SUS. A partir desse momento, o cidadão poderá emitir o certificado no serviço "vacina", do aplicativo, ou na versão web do Conecte SUS Cidadão.

Como retirar o documento?

1. Vacine-se

Ao tomar a dose integral da vacina (duas doses ou dose única) em um Centro de Imunização ou em uma Unidade Básica de Saúde, será realizado o registro, pelo profissional responsável, em sistema de informação ou em papel.

A equipe do estabelecimento de saúde ou secretarias estaduais ou municipais de saúde enviam o registros à Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde. O tempo estimado para aparecer no sistema é de até 10 dias.

2. Emita o certificado (versão computador/desktop)

Acesso o site do ConecteSUS

Clique no ambiente do "cidadão"

Faça o login com sua conta gov.com.br

Caso não tenha uma conta, realize o cadastro seguindo as instruções do site

Página inicial após efetuar o login, clique no ícone "vacinas" (Foto: Reprodução)



Clique no ícone "vacinas", no início da barra de acesso

Na parte inferior da página, acesse "Carteira de Vacinação Digital"

Após clicar em emitir carteira de vacinação, o comprovante vai aparecer na tela e pode ser baixado em PDF (Foto: Reprodução)



OU

Clique no ícone "vacinas", no início da barra de acesso

Acesse a barra de informações que contam a marca e a data da aplicação da dose(s)

Na parte inferior da página, clique em "Certificado de Vacinação"

O documento tem as informações do cidadão e um QR Code disponível em português, inglês e espanhol

Após clicar nas informações da vacina aplicada e acessar certificado de vacinação, o comprovante vai aparecer na tela e pode ser baixado em PDF (Foto: Reprodução)



2. Emita o certificado (versão celular)

Baixe o aplicativo no celular, disponível para Android e IOS

Baixe o aplicativo na sua loja de aplicativos de acordo com o sistema operacional, Android ou IOS (Foto: Reprodução)



Realize o login com a conta gov.com.br

Caso não tenha uma conta, realize o cadastro seguindo as instruções do site

Clique no ícone "vacinas", no início da barra de acesso

Página inicial após efetuar o login, clique no ícone "vacinas" (Foto: Reprodução)



Na parte inferior da página, acesse "Carteira de Vacinação Digital"

OU

Clique no ícone "vacinas", no início da barra de acesso



Acesse a barra de informações que contam a marca e a data da aplicação da dose(s)



Na parte inferior da página, clique em "Certificado de Vacinação"



O documento tem as informações do cidadão e um QR Code disponível em português, inglês e espanhol

Após clicar em emitir carteira de vacinação, o comprovante vai aparecer na tela e pode ser baixado em PDF (Foto: Reprodução)



Por quanto tempo é válido?

Válido por 1 ano (12 meses)

É válido para viagens internacionais?

O Ministério da Saúde explica que, apesar de não existir uma normativa internacional publicada, alguns países estão aceitando o Certificado Nacional de Vacinação contra a COVID-19 como comprovante de vacinação.

Quais outros serviços o ConecteSUS disponibiliza?

O Conecte SUS Cidadão possibilita visualizar o histórico clínico, que atualmente apresenta as vacinas aplicadas, exames laboratoriais para Covid-19 realizados, internações, medicamentos dispensados, além do acesso à Carteira de Vacinação Digital e ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 entre outros serviços oferecidos pelo SUS.

