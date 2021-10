Repórter chora ao vivo ao noticiar que hospital em Natal está 30 dias sem mortes por Covid-19

15:43 | Out. 07, 2021

O jornalista Kleber Teixeira, da InterTV Cabugi, afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, ficou emocionou ao contar que o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, está há 30 dias sem mortes por Covid-19. “É uma felicidade muito grande poder dar uma notícia dessa”, disse o repórter.

O local tem 35 leitos, sendo o que mais possui Unidades de Pronto Atendimento (UTI) na região. De acordo com a InterTV, apenas 15 leitos estavam em uso até a última terça-feira, 5. Ao reportar a boa notícia, o jornalista chorou ao vivo com a notícia e recebeu o apoio do apresentador Murilo Meireles.

Após o momento viralizar nas redes sociais, Kebler foi convidado para participar do programa “Mais Você” com Ana Maria Braga. O jornalista explicou que sua mãe e amigos trabalham na área da saúde, por isso acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas por funcionários e o sistema de saúde.

De acordo com Kleber, apesar do jornalismo ser uma atividade que requer neutralidade ao noticiar, há momentos em que é difícil não se emocionar. “Nesse período todo, demos notícias ruins, de morte, de sofrimento. Esse foi o alívio. Jornalista tem sim que ficar longe, mas tem hora que o coração toma conta e não tem como segurar”, desabafou.

Veja o momento em que o repórter chorou ao vivo:

