Influencer morre aos 20 anos após complicações da Covid-19

A estudante de Odontologia e influencer Luciana de Farias, de 20 anos, morreu no último sábado, 2 de outubro, no Rio de Janeiro, devido à complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pelos familiares da jovem, que não entraram em detalhes sobre a internação e o avanço da doença de Luciana.

Em suas redes sociais, ela produzia e compartilhava conteúdos sobre o curso de Odontologia, com dicas e rotina de estudos. Em seu Instagram, ela contava com mais de 51,8 mil seguidores. No Youtube, eram mais de 150 mil inscritos.

Com a morte da jovem, os seguidores da influenciadora digital deixaram mensagens de pesar nos perfis, repostados na ferramenta stories do Instagram. "Você me inspirou e motivou muitas pessoas por aqui, Lu! Foi um prazer compartilhar da sua jornada estudantil", disse uma internauta. Um grupo de estudos na área de Odontologia do qual Luciana fazia parte e a instituição em que ela estudava, MFT School, também prestou homenagem a jovem.

O último vídeo publicado pela estudante em seu canal no YouTube foi no dia 10 de setembro, no qual Luciana mostrava sua rotina na faculdade, além das compras de materiais odontológicos e atendimentos aos pacientes da clínica. O vídeo tem mais de 64 mil visualizações. Clique aqui para assistir ao vídeo ou veja no player abaixo

