Ceará chega a 208 casos e três mortes pela variante Delta; duas vítimas não estavam vacinadas

Ceará chegou 208 casos confirmados da variante Delta em residentes e viajantes. Três homens foram a óbito em decorrência da variante, sendo dois deles não vacinados. Do total de casos, 86 pacientes relataram ter tomado pelo menos uma dose da vacina. Destes, 46 receberam as duas doses do imunizante.

Pacientes que foram a óbito tinham 41, 45 e 69 anos. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), dois são residentes de Fortaleza, ambos sem histórico de viagem e não vacinados. O terceiro é um viajante filipino, tripulante do navio Pretty Lady, que registrou surto de Covid-19 entre os embarcados enquanto estava ancorado no Porto do Mucuripe. Não há informação de vacina aplicada nele, de acordo com a pasta.

Sequenciamento genômico das amostras positivas foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Origem dos casos

Conforme o levantamento dos pacientes identificados com a cepa indiana, 105 são homens e 103 são mulheres, com faixa etária predominante entre 20 e 49 anos. Do total, 12 são tripulantes das Filipinas e 42 são viajantes que testaram positivo no Centro de Testagem do aeroporto da Capital. Viajantes chegaram de voos oriundos de Belo Horizonte, Brasília, Foz do Iguaçu, São Paulo, Maceió, Recife, Rio de Janeiro e México.

Segundo o levantamento, entre os pacientes restantes, que tiveram suas amostras coletadas em unidades de saúde ou laboratórios públicos e particulares, 56 não têm histórico de viagem, o que os caracteriza como casos de transmissão comunitária.

Outros 37 informaram ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) que viajaram para destinos como Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Estados Unidos. Estão sendo rastreadas as procedências em 61 casos.

Outras variantes

Em 18 de agosto, Estado confirmou primeiro caso da variante Alfa — originalmente identificada no Reino Unido — em um turista de 64 anos, de Minas Gerais. No dia 15 de setembro, a Sesa divulgou a confirmação do primeiro caso da variante Mu no Ceará. Foram duas mulheres de 45 e 47 anos com histórico de viagem para a Colômbia, onde a cepa foi originalmente identificada. Ambas haviam tomado uma dose da vacina.

Centros de testagem

Nessa quarta-feira, 6, foi inaugurada a unidade de testagem de passageiros no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé. Equipamento tem capacidade de coletar amostras aleatórias de 20% dos passageiros que chegam de ônibus oriundos de qualquer cidade do Interior ou de outros estados.

Além da Rodoviária, a Sesa mantém Centros de Testagens no Aeroporto de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), na Praça do Ferreira, no Shopiing RioMar Kennedy e no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Na estrutura do Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins, mais de 26,4 mil testes já foram realizados, com 92 resultados reagentes.

Municípios cearenses com casos de Delta

Aquiraz Aracati Beberibe Camocim Cascavel Caucaia Choró Crateús Eusébio Fortaleza Hidrolândia Ibiapina Icó Iguatu Ipaporanga Ipu Ipueiras Irauçuba Itapipoca Jaguaretama Maracanaú Monsenhor Tabosa Nova Russas Paraipaba Pentecoste Poranga Quixadá Quixeramobim Redenção São Benedito São Gonçalo do Amarante Sobral Tabuleiro do Norte Tamboril Tauá Tianguá Umirim

