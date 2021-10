Ceará tem 30% das UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19

O Ceará registra ocupação de 31,64% das suas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento de Covid-19, conforme dados publicados na plataforma IntegraSUS, da Secretária da Saúde do Estado (Sesa). Monitoramento considera unidades médicas públicas e particulares.

Em análise mais detalhada, é possível observar que a UTI infantil é a ala com o maior índice de ocupação, registrando 42,86%. Na sequência aparecem a parte do equipamento voltada ao tratamento de adultos, com percentual de 30,45%, e a neonatal com 25%. Ala de gestantes está sem leitos ativos.

Nas enfermarias, a média geral de ocupação é de 21,69%. O índice maior é percebido também na ala infantil, que está ocupada em 55,31%. Enfermaria adulto está com 10,61% e a de gestante com 5%. Sistema não apresentava atualizações sobre a ala neonatal.

No Hospital Leonardo da Vinci (HELV), referência no tratamento da doença no Estado, há atualmente 30 leitos de UTI adulto ativos. Desses, 13 estão ocupados. Na enfermaria adulto 10 dos 29 leitos disponíveis estão ocupados.

O Ceará tem 19 pessoas na fila de espera por leitos específicos de tratamento da doença, conforme dados do IntegraSUS coletados até às 18h31min de hoje. Desses pacientes, 16 estão aguardando para serem transferidos a enfermarias e três esperam para serem levado a UTIs.

