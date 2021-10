Escalação: como Ceará e Internacional vão a campo pelo Brasileirão

18:01 | Out. 06, 2021

Com presença de público, Vovô e Colorado duelam a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

No jogo que marca a volta do torcedor alvinegro ao estádio após 573 dias, Ceará e Internacional-RS medem forças nesta quarta-feira, 6, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo a escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon; Kelvyn, Vina e Airton; Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

Internacional

4-2-3-1: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.



