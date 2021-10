"Agora é momento de retomada", diz Camilo durante evento-teste do Turismo no Ceará

48ª edição da Abav Expo & Collab ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a partir desta quarta-feira, 6, e segue até sábado, 8

Durante a abertura do primeiro e maior evento-teste do Turismo autorizado no Ceará, o governador Camilo Santana (PT) destacou que agora é o momento de retomada da economia e o retorno das oportunidades de emprego no Estado. O evento trata-se da 48ª edição da Abav Expo & Collab, um dos principais encontros do calendário turístico nacional, e ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, a partir desta quarta-feira, 6, e segue até sábado, 8.

O evento foi o maior autorizado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) durante a pandemia de Covid-19. O encontro do Turismo deve reunir mais de oito mil pessoas ao longo de três dias de exposição, sendo a limitação de fluxo simultâneo de três mil pessoas por dia. Ele também ocorre de forma híbrida, com participações de forma remota e presencial.

Segundo Camilo, o momento agora é de retomada e há uma grande preocupação no Estado em gerar oportunidades para as pessoas. “Aumentou o desemprego do Brasil e o setor de Turismo é uma grande estratégia para que a gente possa retomar as oportunidades de empregos e retornamos com força a economia brasileira em um momento tão desafiador”, disse durante fala de abertura do evento.

A solenidade de abertura da Abav Expo & Collab contou ainda com o ministro do Turismo, Gilson Machado; do presidente da Embratur, Carlos Brito; do secretário estadual do Turismo, Arialdo Pinho; do presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos; além da presidente da Abav Nacional, Magda Nassar, entre outras autoridades.

Para entrar no espaço, está sendo exigido o comprovante de vacinação completa há, pelo menos, 15 dias antes do ingresso ao evento. Quem tiver tomado apenas a primeira dose, deverá apresentar um comprovante de teste negativo para a doença (antígeno ou RT-PCR), realizado 24 horas antes do encontro. Além disso, só será permitida a entrada de pessoas com máscaras cirúrgicas, N-95 ou PFF2.



