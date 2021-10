Ceará recebe hoje mais de 388 mil doses de vacina em lotes da Pfizer e Astrazeneca

O Ceará recebe nesta terça-feira, 5, 388.740 doses de vacinas contra a Covid-19. Devem desembarcar em Fortaleza dois lotes, um com 201.240 doses da Pfizer, e outro com 187.500 de AstraZeneca. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana (PT) na manhã de hoje por meio das redes sociais.

Boa notícia para a sequência da vacinação dos cearenses: o estado recebe hoje mais 388.740 doses de vacinas contra a Covid. Serão dois lotes, um com 201.240 doses da Pfizer, e outro com 187.500 de AstraZeneca. Até o momento foram aplicadas 10.089.027 doses em todo o Ceará. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 5, 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Covid-19: 41,77% da população cearense completou o esquema vacinal

No Ceará, 3.860.106 pessoas completaram a imunização contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 41,77%* de um total de 9,2 milhões de pessoas que residem no Estado. Em relação pelo menos à primeira dose (D1), mais de seis milhões de pessoas receberam a vacina, contabilizando 69,2% da população do Estado. Com a terceira dose da vacina, já são 468 cearenses imunizados.



Tags