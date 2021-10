Ceará registra ocupação de 30% nas UTIs para Covid-19

O Ceará apresenta ocupação de 30,03% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20,21% das enfermarias, de acordo com dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidados às 19h03min desta terça-feira, 5. O balanço se refere aos 974 leitos ativos em todas as unidades do Estado que tratam pacientes com Covid-19, tanto da esfera pública como da privada.

No Estado, 18 das 23 unidades que estão com leitos de UTI ativos têm ocupação igual a 50% ou inferior. O Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, localizado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), tem 20 leitos ativos para uso, mas nenhum está ocupado por pacientes.

Já uma unidade de Maracanaú, também localizada na RMF, está com ocupação de 83,3% nas UTIs, com 10 dos 12 leitos ocupados. O Hospital Leonardo da Vinci (HELV), considerado referência para o tratamento da doença, tem 14 leitos ocupados de 30 leitos de UTI ativos (46,7%). Em relação às enfermarias, a taxa de ocupação da unidade se aproxima de 43%, com 12 equipamentos ocupados de 28 disponíveis.

Em todo o Estado, há 18 pacientes aguardando transferência para um leito de enfermaria, sendo 10 deles instalados em hospitais municipais e oito em Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). Nenhum paciente aguarda regulação para leitos de UTI.

Total de 24.255 cearenses morreram e 940.993 foram infectados em decorrência da Covid-19, conforme atualização da manhã desta terça-feira, 5, do IntegraSUS. Há ainda 693 óbitos suspeitos para diagnóstico da doença e 23,4 mil casos em investigação. A vacinação dos cearenses segue avançando e 3.874.861 pessoas completaram a imunização contra a Covid-19, quantidade equivalente a 41,93% da população.



