Ceará recebe novos lotes de Pfizer e AstraZeneca com mais de 388 mil doses

Duas remessas desembarcaram no fim da tarde desta terça-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Fortaleza

O Ceará recebeu dois novos lotes de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira, 5. No total, foram enviadas pelo Ministério da Saúde 388.740 doses, sendo 201.240 da Pfizer/BioNTech e 187.500 da AstraZeneca. As novas remessas asseguram a continuidade da campanha de imunização nos 184 municípios cearenses. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), as vacinas da AstraZeneca serão utilizadas exclusivamente para aplicação de segunda dose (D2).

Ao anunciar a chegada dos novos lotes por meio das redes sociais, o Governador Camilo Santana ressaltou que o Ceará tem o melhor desempenho na campanha de vacinação entre os nove estados do Nordeste e ocupa a 7ª posição no ranking nacional. “[...] As vacinas são fundamentais para avançarmos ainda mais na imunização dos cearenses. Até a noite de hoje o Ceará registra 41,7% da população vacinada com as duas doses ou dose única, o melhor resultado do Nordeste e o sétimo do país, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa”, comemorou Camilo.



Desde o início da vacinação, em janeiro, mais de 12,6 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 foram entregues ao Ceará através do Programa Nacional de Imunização (PNI). No total, o Estado recebeu 102 lotes. O maior deles, com 344 mil doses de CoronaVac/Butantan, foi enviado no dia 1º de abril. Além das vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado realizou compra direta de 300 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, no último dia 22 de setembro.

De acordo com o Vacinômetro, ferramenta da Sesa que monitora os números da vacinação no Estado, das quase 13 milhões de doses já recebidas pelo Ceará, 11,7 milhões foram distribuídas para os municípios. A Secretaria diz que os outros 1,3 milhão de doses foram reservadas para a D2. De acordo com a pasta, a retenção das doses é necessária, uma vez que os municípios não dispõem de condições adequadas para a armazenagem dos imunobiológicos num período de médio prazo.

No total, foram aplicadas, até a noite desta terça-feira, 10.129.862 doses da vacina contra a Covid-19 nos cearenses. Desse quantitativo, 6,2 milhões são referentes à D1; 3,7 milhões à D2; 165 mil vacinas de dose única (Janssen); e 18 mil aplicações de reforço para o público idoso. Em termos percentuais, pouco mais de 67% da população já está imunizada com pelo menos a primeira dose. Já os que possuem ciclo vacinal completo correspondem a 41%. O cálculo leva em conta a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE, que aponta o Ceará com 9,2 milhões de habitantes.

Das 12,6 milhões de doses enviadas ao Ceará através do PNI, quase 70% são vacinas da AstraZeneca ou CoronaVac. Já o número de unidades da Pfizer corresponde a cerca de 28%, enquanto o da Janssen equivale a apenas 1,25%. As informações constam em relatório elaborado pela Sesa ao qual O POVO teve acesso. Confira no gráfico o total de doses por tipo de vacina:

O documento da Sesa ainda aponta que em 14 dos 20 grupos aptos a receber a imunização, a meta de 100% de vacinação com ao menos a primeira dose já foi superada. Ainda estão abaixo do indicador desejado os funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade (70%), pessoas com deficiência e portadores de comorbidades (47%), gestantes e puérperas (82%) pessoas com idades entre 45 e 59 anos (91%), 30 e 44 anos (96%) e de 12 a 17 anos (83%).

