Veja os postos de saúde que ofertarão repescagem de D3 em Fortaleza neste sábado, 2

10:55 | Out. 01, 2021

Idosos com mais de 70 anos que perderam o agendamento da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 terão nova chance de receber o imunizante neste sábado, 2. A repescagem ocorrerá em 12 postos de saúde abertos no fim de semana, das 9h às 17h, em Fortaleza.

Para se vacinar, a população deve levar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de residência, cartão de vacinação e a comprovação do agendamento anterior. É necessário ter um intervalo de seis meses entre a segunda e terceira dose, segundo recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mais de 15 mil idosos receberam a terceira dose até o dia 29 de setembro. O número inclui idosos do público geral e aqueles institucionalizados. Um levantamento feito pelo O POVO mostrou que esse número corresponde a menos da metade dos idosos agendados nesse período.

A dose de reforço será ofertada para profissionais da saúde e idosos de 60 a 69 anos com a chegada de novos lotes de vacina.

Postos de saúde disponíveis no sábado (02/10) para repescagem de terceira dose:

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Miriam Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Licinio Nunes (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Valdevino de Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Argeu Hebster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Acrísio Eufrasino (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré).



É possível conferir o próprio agendamento, individualmente, por meio da plataforma Vacine Já ou pelo site da Prefeitura de Fortaleza específico sobre Coronavírus. Todos os nomes dos vacinados também são divulgados pela Prefeitura por meio de listas em PDF no site oficial da gestão.

