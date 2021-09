Terceira dose de vacina contra Covid-19 de público geral em Fortaleza começa sábado, 25

Cerca de 27 mil idosos vão iniciar o processo de vacinação da terceira dose (D3) de vacina contra Covid-19 do público geral. A vacinação terá início neste sábado, 25, de acordo com informações do prefeito da Capital, José Sarto (PDT), divulgadas na manhã desta quinta-feira, 23. As listas com o nome dos idosos agendados para data já está disponível no site da Prefeitura.

Confira a lista de agendados para D3 em Fortaleza no sábado, 25

Serão convocados aqueles que tiverem recebido a segunda dose da vacina há mais de seis meses. A aplicação da D3 foi anunciada pelo Ministério da Saúde no mês de agosto deste ano. Na ocasião, órgão informou que processo deveria se destinar aos indivíduos imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose e para as pessoas acima de 70 anos, que tenham se vacinado com a segunda dose há seis meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eles serão vacinados em ordem decrescente até chegar aos (idosos com) 70 anos. Do mais velho até os 70 anos", pontuou ainda o prefeito de Fortaleza. No sábado, também deve continuar acontecendo a vacinação de pessoas com a segunda dose (D2).

Em Fortaleza, o processo começou com indivíduos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Um total de 679 idosos institucionalizados haviam sido contemplados até a segunda-feira, 20.

Tags