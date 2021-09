Quem for se vacinar contra Covid poderá tomar vacina da gripe no mesmo dia a partir de outubro

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) se prepara para executar alterações considerando a eliminação dos 14 dias de intervalo necessários para aplicações das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe. Nota técnica do Ministério da Saúde que elimina o intervalo, anunciada na noite dessa terça-feira, 28, passa a valer em outubro, a partir de sexta-feira, 1º.

Com a extinção do intervalo entre as vacinas, o Ministério pretende alcançar o máximo de pessoas nas campanhas de vacinação contra ambas as doenças. Conforme informações da Sesa, novas informações deverão ser divulgadas nos próximos dias.

A nota do Ministério ainda especifica que, sobre o local onde a dose será aplicada, “idealmente, cada vacina deve ser administrada em um grupo muscular diferente, respeitando-se a distância de 2,5 cm entre uma vacina e outra, para permitir diferenciar eventuais eventos adversos locais”.



Balanço da vacinação no Ceará

Até o dia 27 de setembro, o Vacinômetro da Sesa registrou que 9.631.818 doses da vacina contra Covid-19 foram aplicadas no Ceará.

- D1: 6.116.742

- D2: 3.350.420

-Dose única: 164.656

Durante a primeira etapa da vacinação contra a gripe no Ceará (12 de abril a 12 de maio), 62% da cobertura vacinal foi alcançada, sendo direcionada a crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. 672.868 foram aplicadas.

Idosos e professores dos Ensinos Básico e Superior foram prioridades da segunda etapa (11 de maio a 8 de junho), 43% da meta foi alcançada neste grupo, com 565.715 doses aplicadas.

Já na terceira etapa, 66.652 foram aplicadas. Mais de 900 mil integraram os grupos prioritários dessa fase: pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros etc.

Em junho deste ano, a vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população (a partir dos 6 meses de idade).

