Quem tem data limite de D2 da AstraZeneca não recebe vacina hoje e deve esperar novo lote

Nesta quarta, 29, Fortaleza zera o estoque de AstraZeneca com 15 mil doses sendo aplicadas em agendados. Com isso, quem chegou na data limite do cartão de vacinação e não foi chamado ou quem perdeu o dia do agendamento em dias anteriores precisará esperar agendamento. A indicação da Prefeitura é aguardar a chegada de novos lotes do imunizante, por meio do Ministério da Saúde (MS).

Em orientação anterior, pessoas nessas duas condições poderiam comparecer sem agendamento aos pontos de vacinação na Capital. Entretanto, com a finalização do estoque o atendimento será exclusivo de agendados na lista nominal.



O Ceará recebeu na terça-feira, 28, um lote com 53.500 doses da AstraZeneca. A previsão da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) é que as doses sejam distribuídas aos municípios nesta quarta, 29.

Aqueles que chegaram à data limite e não estão contemplados nas listas ou perderam agendamento referente à AstraZeneca devem aguardar a chegada de novos lotes da vacina. — Sarto (@sartoprefeito12) September 28, 2021

Segundo a Secretária Municipal de Saúde (SMS), pessoas que tomarão a segunda dose de outras marcas podem procurar os pontos normalmente. Os casos permitidos seguem sendo: quem chegou na data limite do cartão de vacinação e quem perdeu o dia do agendamento em dias anteriores. O Centro de Eventos concentra todas as marcas de imunobiológicos e os Cucas possuem a Coronavac. Já da Pfizer, o atendimento está sendo feito nos postos de saúde.

Primeira dose

A Capital segue normalmente a aplicação de primeira dose, com a repescagem dos adolescentes entre 17 e 12 anos ocorrendo por agendamento. Já no caso dos adultos, entre 29 e 18 anos, a repescagem está atendendo um calendário por faixa etária, com atendimento no Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter), conforme descrição abaixo:

29 anos: 27/09 (segunda-feira)

28 anos: 28/09 (terça-feira)

27 anos: 29/09 (quarta-feira)

26 anos: 30/09 (quinta-feira)

25 anos: 01/10 (sexta-feira)

24 anos: 04/10 (segunda-feira)

23 anos: 05/10 (terça-feira)

22 anos: 06/10 (quarta-feira)

21 anos: 07/10 (quinta-feira)

20 anos: 08/10 (sexta-feira)

19 anos: 11/10 (segunda-feira)

18 anos: 13/10 (quarta-feira)

Fortalezenses a partir de 30 anos cadastrados no Saúde Digital podem comparecer sem agendamento em pontos de vacinação pra receber a primeira dose. Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe seguem a mesma recomendação.

