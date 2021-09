Cariri: Missão Velha começa a vacinar adolescentes de 12 anos

Campanha teve início nesta quarta-feira, 29, e espera vacinar 1.602 adolescentes entre 12 a 17 anos. No município, 2.708 jovens já realizaram o cadastro para receber a primeira dose do imunizante

O município de Missão Velha iniciou a vacinação de adolescentes de 12 anos contra a Covid-19 na região do Cariri, no Ceará. No município, a aplicação das doses começou nesta quarta-feira, 29, e deve imunizar até o final do dia o total de 1.602 adolescentes, entre 12 e 17 anos, cadastrados para receber a primeira dose do imunizante.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri, a secretária de Saúde de Missão Velha, Kay France, falou sobre o avanço da vacinação no município. “Este é um momento marcante e muito esperado pela nossa população, principalmente pela juventude que é alcançada pela campanha de vacinação dentro da faixa etária de 12 a 17 anos”, destacou.



De acordo com dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizados até às 14h27min desta quarta, o município de Missão Velha registra 2.708 adolescentes cadastrados para receber a vacina. Conforme a titular da pasta de saúde, a meta era cadastrar pelo menos 2.116 jovens da cidade, ou seja, 82% da população dessa faixa etária.

Em Missão Velha, dois locais estão sendo pontos de vacinação do público adolescente: o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jamacaru e a Quadra do Centro Social Urbano (CSU). Para o Cras, foram distribuídas pela manhã 780 doses da vacina Pfizer/BionTech e à tarde, a partir das 17 horas, na quadra do CSU, serão ofertadas 822 doses do imunizante.

Dos 184 municípios cearenses, 170 iniciaram a campanha de vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19. Os dados são da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidados às 17 horas dessa terça-feira, 28. A campanha no Estado teve início no dia 26 de agosto. Fortaleza foi a primeira cidade do Ceará a iniciar a aplicação da vacina no público jovem.

