Criticado por Bolsonaro, passaporte da vacina já é realidade em pelo menos 249 cidades

Apesar de contar com regras que variam de um local para outro, a ideia é condicionar a entrada em locais e eventos mediante a comprovação de que o cidadão está vacinado

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que decretos que exigem a apresentação do chamado passaporte de vacinação em espaços públicos coletivos começam a avançar no País. Segundo a CNM, ao menos 249 cidades (10,1% das que responderam ao questionamento) já adotaram medidas nesse sentido. O dispositivo é frequentemente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e por seus apoiadores.

Apesar de contar com regras que variam de um local para outro, a ideia é condicionar a entrada em locais e eventos mediante a comprovação de que o cidadão se vacinou. Defensores da medida dizem que o “passaporte da vacina” é mais uma forma de estimular a imunização da população, enquanto parte de seus críticos alega que a vacinação não deve ser obrigatória.

A CNM perguntou: “No Município já foi editado decreto ou similar para a obrigatoriedade da vacinação para que se possa frequentar lugares públicos coletivos?”. A Região Norte se destacou como aquela que percentualmente teve mais cidades com regras do gênero, enquanto o Sudeste, ficou na última posição nesse quesito. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 de setembro e ouviu 2.461 gestores municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o passaporte. "Por mais que me acusem de atos antidemocráticos, e são apenas acusações, ninguém mais do que eu respeita o direito de todos. A vacina não pode ser obrigatória", defendeu. A medida já é realidade nas quatro maiores cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.



Tags