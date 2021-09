Covid-19: Ceará tem 14 pessoas na fila de espera por leitos

Um total de 14 pacientes esperam atualmente por um leito de tratamento especifico da Covid-19 no Ceará, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), colhidos até às 12h31min desta terça-feira, 28. O monitoramento considera hospitais públicos e particulares.

Das pessoas que estão na fila de espera, dez seguem aguardando por um leito de enfermaria e quatro por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que atende casos mais graves da doença. Ao todo, mais de 50% desses pacientes permanecem sendo atendidos em hospitais municipais.

O estado tem 30,31% das suas UTIs ocupadas por pacientes com Covid-19, sendo a ala infantil a que registra o maior índice, de 55.17%. Já nas enfermarias, a média da ocupação é de 19,16%, com o maior percentual de ocupação também registrado na ala volta ao atendimento de crianças: 49.44%. Dados foram consolidados até 17h03min50 desta terça, 28.

Em levantamento feito pelo O POVO, analisando dados do IntegraSUS, foi percebido um aumento do número de internações de crianças por Covid-19 em 2021. Segundo monitoramento, embora haja alternância de leitos, o quantitativo de crianças em UTIs tem sido maior este ano em comparação a 2020.

Ceará já acumula 929.727 casos confirmados da Covid-19 e 24.207 mortes em decorrência da doença. Os dados são do IntegraSUS e foram consolidados às 20 horas dessa segunda-feira, 27. Ao todo, o estado tem 815.523 mil pessoas já recuperadas da doença.

