Mulher é sequestrada após sair de estabelecimento na Aldeota

Uma mulher foi sequestrada na Aldeota na noite do último sábado, 25. Segundo informações, a vítima, que tem 52 anos, estava saindo de um estabelecimento no bairro, quando foi abordada. Ela foi localizada no bairro Vicente Pinzón, também na Capital, e já se encontra em segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um inquérito foi instaurado para investigar o roubo com restrição de liberdade. No dia do ocorrido, uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para realizar as buscas. A vítima foi encontrada na mesma noite.

Segundo os militares, detalhes estão sendo mantidas em sigilo no sentido de capturar os suspeitos e não comprometer a investigação. Os agentes comunicam, ainda, que a população pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denuncias podem ser encaminhadas por meio do telefone (85) 3101-1344, do 2º DP. O sigilo e anonimato são garantidos.



