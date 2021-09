Saiba o que é e como antecipar o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é um recurso disponibilizado pelo Governo Federal que permite ao trabalhador sacar, anualmente, parte do valor de suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no mês do seu aniversário. Essa opção é uma alternativa ao saque-rescisão, no qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao valor integral do FGTS.

A modalidade permite, ainda, que o trabalhador antecipe, junto a um banco, o valor de até cinco parcelas anuais do recurso. Uma vantagem dessa operação é que, diferente de outros modelos de crédito, no caso da antecipação do saque-aniversário o pagamento ao banco é anual, não havendo um comprometimento mensal do orçamento do cliente. Assim, o cidadão recebe o valor das parcelas antecipadas e, uma vez por ano, tem o pagamento à instituição financeira retirado do próprio FGTS.

Para efetuar essa antecipação é possível contar com o trabalho de empresas como a cearense RBS Credi, que oferece várias linhas de crédito com o objetivo de levar agilidade, transparência e comodidade aos seus clientes. A empresa é correspondente de bancos como Safra, C6 Bank e Banco PAN, e trabalha com a antecipação do saque-aniversário desde que a modalidade passou a ser ofertada pelos bancos privados.

Com foco nessa operação, a RBS Credi garante a contratação do crédito de maneira 100% digital, promovendo agilidade no processo e na liberação do dinheiro, desburocratização e segurança na coleta e uso de dados do cliente. O indivíduo pode ser atendido com discrição onde preferir, sem necessidade de se dirigir a um ponto presencial, podendo entrar em contato pelo site ou pela central de atendimento no WhatsApp.

“O foco nessa operação específica é o nosso diferencial, pois quando há foco, conseguimos ofertar um produto cada vez melhor e um crédito cada vez mais consciente. Mais de 90% dos clientes que nos procuram acabam formalizando a contratação”, explica o sócio da RBS Credi, Saulo Dino.

De acordo com o empresário, a escolha da empresa em se dedicar em alto nível a essa operação se dá pela existência de um enorme mercado que ainda pode ser trabalhado, já que a modalidade é pouco difundida entre a população. “Dessa forma, o objetivo da RBS é continuar aperfeiçoando esse trabalho, de modo a sempre contar com uma operação de vanguarda, tecnológica, desburocratizada em sua formalização e, principalmente, acessível ao público”, conclui.

Serviço

RBS Credi

Site: https://rbscredi.com.br/

Telefone: (11) 91301.4125 / (85) 3099.9651

E-mail: [email protected]



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

