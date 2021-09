Ceará recebe mais 233 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta terça

O Ceará vai receber mais 233.680 doses de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira, 28. Serão 180.180 doses da Pfizer e 53.500 de AstraZeneca, de acordo com o Ministério da Saúde. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana (PT) por meio de suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 27.

O destino das doses não foi informado pelo governador, se para primeira dose (D1), segunda dose (D2) ou dose de reforço. O último carregamento chegou ao Estado, na sexta-feira, 24, com 233.380 doses. Total de 3.463.269 cearenses já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, de acordo com dados desta segunda-feira, 27, do Vacinômetro da Sesa.

Após a chegada no Aeroporto de Fortaleza, as vacinas são encaminhadas à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). No local, os imunobiológicos são organizados e enviados de forma proporcional para os municípios cearenses. São utilizadas rotas tanto aéreas como terrestres para entregar as vacinas para administração da gestão municipal.

