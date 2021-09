Nos EUA, Biden defende dose de reforço de vacina contra a covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta sexta-feira (24) a aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19, já recomendada a certos grupos da população pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês).

"Vá tomar a dose de reforço!", pediu o líder da Casa Branca durante uma coletiva de imprensa. O democrata disse que houve um progresso "incrível" na imunização dos americanos, mas voltou a afirmar que o país vive uma "pandemia dos não vacinados".

Durante seu pronunciamento, Biden também disse que as prioridades do governo nos próximos meses serão, além de vacinar os não imunizados, aumentar a testagem de covid-19, manter as escolas abertas e "proteger" a recuperação econômica.

Segundo o presidente americano, estão elegíveis para receber a terceira dose da vacina da Pfizer as pessoas com mais de 65 anos, os indivíduos com certas comorbidades e os trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia. Para tomar a dose de reforço, é preciso ter recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

